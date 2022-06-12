Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi - Haberler

YAŞLARI 6-17 arasında değişen 30 öğrencinin 100'den fazla eserinin yer aldığı 'Genç Yetenekler Resim Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin sergi salonunda bulunan eserler, 18 Haziran'a kadar görülebilecek.

Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, sanat kültürüyle beslenen çocuk ve gençlerin yetişmesini sağlamak amacıyla Genç Yetenekler Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Geleceğin 30 sanatçısının ressam ve eğitmen Funda Geniş Soy'un rehberliğinde karakalem, sulu boya, kuru boya ve akrilik tekniklerini kullanarak yaptığı 100'den fazla eser, dün gerçekleşen açılışla sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında piyano eğitmeni Elmira Seidova ve öğrencileri de kısa bir müzik dinletisi sundu.

"EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BURAYA YÖNLENDİRMEKTİ"

"ÇOCUKLARIMIZIN GERÇEK BİR SANATÇI SERGİSİNİN OLMASINI İSTEDİK"

"İLERDE İSİMLERİNİ İYİ YERLERDE DUYACAĞIMIZA EMİNİM"

"BİR SÜRÜ ŞEYE BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

"KENDİME ÖZEL BİR SERGİ AÇMAK İSTİYORUM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel