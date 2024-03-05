Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Gebze'de operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.