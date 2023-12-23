Gebze'de okulun giriş kapısına çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun giriş kapısına çarpan otomobilde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun giriş kapısına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 2232 Sokak'ta M.S idaresindeki 41 AJE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun giriş kapısına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan E.S yaralandı.
Yaralı E.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.