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Kerem devreye girdi! Benfica Galatasaray'dan bir yıldız daha alıyor

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Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica'nın, bu kez Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği ve Aktürkoğlu'nun, Akgün için olumlu referans verdiği öğrenilldi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve Orkun Kökçü'yü de kafrosunda bulunduran Benfica'nın bir Türk oyuncuyu daha listesine aldığı öne sürüldü.

KEREM REFERANS OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre, Yunus Akgün'ü radara alan Portekiz ekibinin transfer için Kerem Aktürkoğlu'ndan olumlu referans alarak harekete geçtiği ifade edildi.

Kerem devreye girdi! Benfica Galatasaray'dan bir yıldız daha alıyor

Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalayıp oyuncunun maaşına ciddi bir iyileştirme yapmayı planlıyor. Bu sezon toplamda 13 maça çıkan Yunus 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kerem devreye girdi! Benfica Galatasaray'dan bir yıldız daha alıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün Galatasaray Benfica Spor

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Yorumlar (2)

suskun çocuk null:

bir an önce gitsin

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11
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