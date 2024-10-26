Kerem devreye girdi! Benfica Galatasaray'dan bir yıldız daha alıyor

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve Orkun Kökçü'yü de kafrosunda bulunduran Benfica'nın bir Türk oyuncuyu daha listesine aldığı öne sürüldü.

KEREM REFERANS OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre, Yunus Akgün'ü radara alan Portekiz ekibinin transfer için Kerem Aktürkoğlu'ndan olumlu referans alarak harekete geçtiği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalayıp oyuncunun maaşına ciddi bir iyileştirme yapmayı planlıyor. Bu sezon toplamda 13 maça çıkan Yunus 5 gol atarken 1 de asist yaptı.