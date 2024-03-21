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Gebze'de evde çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi 503. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 6 yaşındaki Ahmed T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yandan yangın nedeniyle fenalık geçiren bina sahibi Selahattin A. da hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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