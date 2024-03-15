Gebze'de Apartman Yangını Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tatlıkuyu Mahallesi 1321. Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.