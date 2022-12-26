Gazze'nin İlk Kadın Boks Kulübü Açıldı

HABER: Gazze'nin ilk kadın boks kulübü açıldı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Gazze'de boks yapan kızlardan çeşitli görüntüler

3. Boks yapan kızlardan çeşitli görüntüler

5. Boks yapan kızlardan çeşitli görüntüler

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İlk kadın boks kulübü olan Filistin Kadınlar Boks Merkezi kısa süre önce bu sporun çoğunlukla erkekler arasında gözde olduğu Gazze'de açıldı.

Kurucu ortaklardan Osama Ayoub, altı yıl önce böyle bir kulüp kurma fikrini ortaya attı ve 2017'de bir grup kızı eğitmeye başladı.

SES 1 (Arapça): OSAMA AYOUB, Filistin Kadınlar Boks Merkezi'nin kurucu ortağı ve antrenörü:

"Bir kadın boks kulübü kurma fikri altı yıl önce, çeşitli yaşlardan Arap kadınlarının muhteşem performans sergilediğine tanık olduğum Cezayir'de bir boks müsabakasında aklıma geldi. İlk başta küçük yerlerde antrenman yaptırmaya başladım ve daha sonra kızları deniz kenarı ve halka açık parklar gibi halka açık yerlerde eğittim. Kadınların uluslararası turnuvalara katılma hakkı var, bu yüzden Gazze Şeridi'nde ilk kadın turnuvasını düzenledim. Kısa süre önce, her yaştan Filistinli kadının katılabildiği ilk boks kulübünü açtık."

Kulüpte şu anda yaşları sekiz ile 29 arasında değişen onlarca kadın kursiyer var. Her gün 1,5 saat eğitim alıyorlar.

Birçok kursiyer, kulübün kendilerine olumlu değişiklikler getirdiğini söylüyor.

SES 2 (Arapça): HALA AYOUB, Boksör:

"Bu sporu seviyorum çünkü bize kendimizi nasıl savunacağımızı öğretiyor ve özgüvenimizi artırıyor. Maalesef bu sporun sadece erkeklere has olduğuna inanan bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle sporun erkekler için olduğu kadar kadınlar için de olduğunu herkese kanıtlamak istiyoruz. Her kadın sevdiği sporu yapmak ve emellerine ulaşmak hakkına sahiptir. Bilhassa erkeklerle eşit haklara sahip olduğumuz için, uluslararası turnuvalara katılarak Filistin bayrağını dalgalandırmak ve toplumun bizimle gurur duymasını sağlamak istiyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)