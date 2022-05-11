Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Haberler

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Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karalar Mahallesi'nde ikamet eden M.G'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinin bahçesine ektiği 52 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Hint Keneviri, Jandarma, Hisarcık, Gazipaşa, Güncel, Haberler

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