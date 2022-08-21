GAZİOSMANPAŞA'DA VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITILDI

Gaziosmapaşa Belediyesi, ilçede bulunan Ahmet Yesevi Cemevi ile aşure programı düzenledi. Aşureden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçenin Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, dev kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi. Saat 19.00'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı Şahin Çolak, Cemevi post dedesi Aslan İlhan, İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ve etli bulgur pilavı dağıtıldı. Gülbenk (dua) edilmesinin ardından Belediye Başkanı Usta ve Kaymakam Yönden kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

'AŞURENİN ORTAK PAYDASINDA ACIMIZI DA AŞIMIZI DA PAYLAŞIYORUZ'

Aşure programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Aşımızı ve acımızı paylaştığımız Muharrem ayında bir aşure gününde halkımızla birlikteyiz. 6 yıldan beri devam eden, aşure etkinliklerimizi yine bugün burada Gaziosmanpaşa Ahmet Yesevi Cem Vakfı ile gerçekleştiriyoruz. Elbette aşure birçok farklı ürünlerin, farklı nimetlerin bir araya gelerek müthiş bir lezzet olarak karşımıza ikram olan bir nimet. Milletin farklı kültürlerden, farklı düşüncelerden bir araya gelmesinin Türkiye'nin güçlü olmasına bir örnektir diye düşünüyoruz. Bugün halkımız da burada. Aşurenin ortak paydasında acımızı da aşımızı da paylaşıyoruz. Gaziosmanpaşa olarak uzun zamandan beri özlemini duyduğumuz bu birlikteliğin devam etmesini örnek olarak göstermek istiyoruz. Aşure gününü tebrik ediyoruz' dedi.

'ÖRNEK ALINMALI'

Etkinliğe katılan Bilgin Yüca, 'Irk, din, mezhep ayrımı olmadan bir arada olmamız kadar güzel bir şey yok. Bu konuda Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni takdir ediyorum ve bütün bölgelerde böyle etkinliklerin olmasını bekliyorum. Şu anda zevkle izliyorum ve zevkle de yiyorum. Bu bence örnek alınmalı. Bu etkinliklerin sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafında bütün belediyeler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum' dedi.