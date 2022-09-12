GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin...