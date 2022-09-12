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GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin...

Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi

Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrenci, ders başı gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Çamlık İlkokulu'nu ziyaretti.

Vali Gül, konuşmasında, eğitim önemliliğine dikkati çekerek, öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

milli eğitim bakanlığı Fatma Şahin Gaziantep Güncel Haberler

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