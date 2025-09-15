Gaziantep, Uluslararası Gastronomi Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

GAZİANTEP, 16 Eylül (Xinhua) -- Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gaziantep, 12 bin yıllık mazisi, zengin mutfağı ve kültürel mirasıyla bu yıl Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GastroANTEP) yedincisine ev sahipliği yapıyor.

Festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 13-21 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival sırasında Xinhua'ya verdiği demeçte Çinli turistlere özel bir davette bulundu.

Şahin, "Burada özellikle Asya'ya, Çin'e, Çin halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Çin halkı genelde kültür turizmine çok kıymet veriyor, Kapadokya'ya geliyor. Kapadokya'da bulduklarını burada Fırat kıyılarında da bulacaklardır" dedi.

Gaziantep'in Zeugma ve Göbeklitepe gibi insanlık tarihine mal olmuş eşsiz kültürel hazinelere sahip olduğuna dikkat çeken Şahin, "Daha fazla Çinli kardeşimizin buraya gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gaziantep mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin ortak eseri ve hazinesi olduğunu belirten Şahin, "Burası, bizim soframız, akşamdan sabaha kurulmuş bir sofra değildir. Hitit kabartmalarında başak tutan bir el, Roma mozaiklerinde sofra görürsünüz. Osmanlı mutfağında da bu geleneği bulursunuz. Gaziantep sofrası insanlığın ortak sofrasıdır" ifadelerini kullandı.

Şahin, Gaziantep'in 2014 yılında önemli bir adım atarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması ve kentin gastronomi mirasını dünyaya tanıtması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, "UNESCO'ya başvurduğumuzda, 500 çeşit yemeğimizin bulunduğunu ve her birinin ayrı hikayesi olduğuna dikkat çektik. Annelerimizin yemek tariflerini bilgi bankasına, kent arşivine dönüştürdük. Avrupa'daki dostlarımız da bu hikayeyi çok sevdi. Daha sonra sadece Gaziantep değil, Anadolu'daki bütün şehirler kendi mutfaklarını uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmaya başladı" dedi.

Gaziantep'in bugün gastronomi dünyasında İspanya ve İtalya gibi ülkelerle aynı ölçüde takip edildiğini vurgulayan Şahin, kentte açılan gastronomi lisesi ve akademisi sayesinde yeni nesil şeflerin yetiştiğini ve şehrin bu alandaki gücünü ekonomik bir değere dönüştürdüğünü ifade etti.

Çin ile ekonomik ve kültürel işbirliğine de özellikle değinen Şahin, Gaziantep'te Çinli mühendislerle birlikte güneş panelleri üretildiğini ve Millet Bahçesi içinde Çin Bahçesi kurulduğunu hatırlattı.

Şahin, "Yeşil sanayide Çinli dostlarımızla birlikte çalışıyoruz. Çin Bahçesi'ni de hayata geçirdik. Asya'daki turistleri, özellikle Çinlileri bölgemize davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep'in tarih boyunca İpek Yolu üzerinde bulunduğunu ve bu mirası bugün de sürdürmek istediklerini kaydeden Şahin, "Burası Mezopotamya ile Doğu Akdeniz'in kesiştiği bir coğrafya; İpek Yolu olmuş, Baharat Yolu olmuş, Kalkınma Yolu olmuş. Atalarımız her dönemde bu yolları bir barış yoluna çevirmiş. Bugün biz de aynı yolu yeniden canlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Kuşak ve Yol projesinin önemine de değinen Şahin, "Özellikle bu tek yol projesi bizim açımızdan hem bir kalkınma, bir medeniyet yolu projesi hem de bir gastronomi yolu projesidir. Yeniden bu yolu güçlendirmemiz ve bu yolu kardeşlik ve barış yoluna, bu sofrayı da insanlık sofrasına dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Festival heyecanının kent genelinde coşkuyla yaşandığı Gaziantep 9 gün boyunca yerli ve yabancı misafirlerin geniş katılımıyla kültür ve sanatın yanı sıra kente özel lezzetleri de konuklarıyla buluşturacak.

Festival boyunca konserlerden tiyatrolara, sergilerden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik düzenleniyor.

Festivalin ana temasının insanlığın ortak kültürel hazineleri olduğuna özellikle vurgu yapan Şahin, "Gastronomiyi çalıştığınızda medeniyeti çalışıyorsunuz, kültürü çalışıyorsunuz, size dair değerleri bütün dünyaya anlatma fırsatı buluyorsunuz" dedi.