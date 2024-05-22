Gaziantep Turizmi Yeniden Canlanıyor

Kültürel değerleri ve gastronomisiyle öne çıkan Gaziantep'te, salgın ve deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm yeniden canlanmaya başladı.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep, 2020 yılında yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle turizmden istediği payı alamadı. Kent turizmi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de olumsuz etkilendi.

Yaraların sarılmasıyla turizmde de gözle görülür bir hareketlilik başladı.

Gastronomisi ve kültürel değerleriyle yeniden eski günlerine kavuşan kentte, ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçi sayısı, salgından önceki 2019 yılının ilk çeyreğinde 221 bin iken, bu yılın aynı döneminde 329 bine ulaştı.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, bölgenin en büyük sanayi kentinin aynı zamanda turizm potansiyellini de bünyesinde barındırdığını söyledi.

Turizm sektörünün salgın ve depremle sekteye uğradığını hatırlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Artık her alanda çok hızlı yol katedecek bir turizm potansiyeli var. Örneğin tarih alanında, milattan önce 8 binlerde Karkamış Antik Kenti'yle başlayan ve bugüne kadar uzanan tarihi serüven var. Burası bereketli hilal, Fırat havzası, insanlığın doğum noktalarından birisi. O doğumdan bugüne bütün medeniyetleri üst üste görmek mümkün. Kültürel anlamda çok zenginiz. 103 coğrafi işaretli ürünümüz var ve buna ekleyeceğimiz birçok ürünümüz sırada bekliyor. Onun dışında, sağlık, spor, ticaret gibi her alanda yüksek bir turizm potansiyeli var kentin. Biz kesintilerden sonra bu potansiyeli ortaya çıkaracak faaliyetleri Büyükşehir Belediyemizle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ve turizm sektörüyle sık sık konuşuyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkaracak hem Gaziantep'i bundan istifade ettireceğiz hem de insanlık aleminin hizmetine sunacağız."

Karkamış ve Zeugma antik kentlerinde karşılama noktalarının tamamlandığını vurgulayan Çeber, "Ziyaretçilerin her türlü ihtiyacını, bebek odalarından ibadethaneye, hediyelik eşyalardan fotoğraf çekim alanlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar tamamlandı. Yesemek ve Dülük antik kentlerinde karşılama alanlarının yapımı devam ediyor, kısa zamanda tamamlanacak." dedi.

Tarihi Rumkale'de yapılan cam terasın önemli bir yatırım olduğunu ve çok yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çeber, bir taraftan da yollar, yeni müzeler, yeni ulaşım aksları, otel kapasite artışları gibi çalışmaların hayata geçirildiğini dile getirdi.

450'nin üzerinde yemek çeşidi var

Ramazan Bayramı tatilinde Zeugma Mozaik Müzesini 38 bin, Büyükşehir Belediyesine ait Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ni 25 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Vali Çeber, şöyle devam etti:

"Gaziantep, turizm anlamında gastronomi odaklı biliniyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına alınan ilk kent Gaziantep. Müthiş bir gastronomisi var ancak biz kent olarak baklava ve kebap özelikle görüyoruz ama bunun çok ötesinde 450'nin üzerinde bu kentin yemek çeşidi var. Kazan yemekleri, özel pişirme teknikleri, özel baharatların yer aldığı bir gastronomi kenti. Tabii şu anda gelenlerin ilk hedefi gastronomiden istifade etmek. Haklı da bir hedef ama onun ötesinde Zeugma ve Panaroma'nın ötesinde 20'nin üzerinde müze var. Bunlar ziyaretçi sayılarını çok arttıracak değerler."

Yıl sonu hedef 1,5-2 milyon turist

Kentin 2019'da salgından önceki yılda 150 bini yabancı olmak üzere 780 bin kişiyi ağırladığına işaret eden Çeber, şu bilgileri verdi:

"Ziyaretçi sayımızın yıl sonu itibarıyla yaptığımız çalışmalarla 250-300 bini yabancı 1,5-2 milyon olmasını hedefliyoruz. Buna yönelik tanıtım ve diğer faaliyetleri yapıyoruz. Yatak kapasitemiz 10 bin 800 civarında, bunu ilk etapta 20 bine çıkarmayı planlıyoruz. Bunları yaptığımızda kentimiz sadece gastronomi alanında değil tarih, kültür, doğa, hatta inanç turizmi anlamında da turizmin merkezi olacak. Bölge illerinden, civar ülkelerden hatta Avrupa'dan ve Amerika'dan da gelenlerin olduğu sağlık turizmi de söz konusu. Turizmin her alanında kullanabileceğimiz her şeyi ortaya çıkaracak faaliyetlere devam ediyoruz."