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Gaziantep'teki depremde ağır hasarlı bina kendiliğinden yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Dervişpaşa Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı. Bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı, iş makinesi operatörü binayı yıkmaya başladı. Çalışma esnasında bina kendiliğinden yıkıldı. Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Dervişpaşa Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı.

Bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı, iş makinesi operatörü binayı yıkmaya başladı. Çalışma esnasında bina kendiliğinden yıkıldı.

Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep İslahiye Yıkım Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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