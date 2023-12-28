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Gaziantep'te Tanker Şarampole Devrildi: 1 Ölü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen bir tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü İsmail Erdem (55), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Erdem, itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İsmail Erdem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Erdem Nurdağı Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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