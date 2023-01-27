Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Güncel Haberler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındıBeydilli Mahallesi'nde Mehmet Bulut (25), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı Beydilli Mahallesi'nde Mehmet Bulut (25), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, zanlıların kaçarken kullandığı otomobilin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğunu tespit etti. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Araçta 2 av tüfeği, 7 kartuş ve 3 kesici alet ele geçirildi. Gaziantep'e getirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Bulut Gaziantep Hisarcık Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.