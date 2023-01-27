Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındıBeydilli Mahallesi'nde Mehmet Bulut (25), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltına alındı
Beydilli Mahallesi'nde Mehmet Bulut (25), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, zanlıların kaçarken kullandığı otomobilin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğunu tespit etti.
Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta 2 av tüfeği, 7 kartuş ve 3 kesici alet ele geçirildi.
Gaziantep'e getirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.