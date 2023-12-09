Gaziantep'te sağanak sonucu istinat duvarı çöktü, araçlar zarar gördü

Gaziantep'te dün akşam etkili olan sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu. İstinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü. Ayrıca, kentin en işlek yollarından biri olan Boğaziçi Bulvarı'nda yol çöktü. Ekipler yolun onarımı için çalışmalara başladı.

GAZİANTEP'te dün akşam etkili olan cadde ve sokakların göle döndüğü sağanakta 3 araç çöken istinat duvarının altında kaldı, kentin en işlek yollarından birisi olan Boğaziçi Bulvarı'nda ise yol çöktü.

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Sağanak sırasında Alparslan Mahallesi'nde bulunan 11 katlı Melisa Apartmanı'nın istinat duvarı, park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Göçük altından iki araç hasarlı kurtarılırken 1 araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Yağışların etkisiyle şehrin en işlek yollarından birisi olan Boğaziçi Bulvarı'nda ise yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda ekipler yolun onarımı için çalışmalara başladı. 3 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü kentte, 120 personel, 30 gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

'3 ARACIMIZ İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI'

Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, istinat duvarının çökmesi sonucu 3 aracın zarar gördüğünü söyleyerek, yaşanan doğal afette can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını belirtip, Yağan şiddetli yağmurda Melisa Apartmanımızın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çökerek apartman sakinlerine ait 3 araca da zarar vermiştir. Araçlardan birisi ise tamamen enkazın altında kaldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Şükür bir cana gelmedi. Müteahhit vatandaşların zararlarını ve yıkılan istinat duvarının yapılacağını söyledi dedi.

'ÖNCEDEN ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUK'

Otomobili göçük altında kalan Mustafa Maaşoğlu ise daha önceden duvarın çökme ihtimaline karşı şikayetçi olunduğunu ancak bir işlem yapılmadığını söyledi. Yeni aldığı otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini ve zararının karşılanması gerektiğini belirten Maaşoğlu, Gece işten gelince evde otururken deprem gibi büyük bir gürültü duyuldu. Deprem bölgesi olduğumuz yine bir deprem mi var diye çok korktuk. Çocuklarıma hissettirmeden dışarı çıktığımda istinat duvarının çöktüğünü araçlarımızın göçen duvar altına kaldığını gördüm. Aracım pert oldu. İlgili makamlara buranın yıkılacağı yönünde bir şikayet de oldu zamanında fakat hiçbir işlem yapılmadığı için bu başımıza geldi diye konuştu.