Gaziantep'te sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu
Gaziantep'te aralıklarla yağan yağmur sonucunda bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı.
Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem aldı.
Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.