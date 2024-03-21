Gaziantep'te PKK/YPG üyesi şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik "şafak" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen, Suriye'de 2016 ve öncesinde terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu belirlenen H.E.E.H'nin adresine "şafak" operasyonu düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.