Gaziantep'te Özel Gereksinimli Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Trafik hepimiz için" projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri tarafından, Şahinbey Trafik Parkında özel gereksinimli 18 öğrenciye trafik eğitim parkında, görsel ve uygulamalı olarak trafik kuralları, emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgilendirildi.

Öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da yaptırılan uygulamalar sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.