Gaziantep'te Kuyumcu Organize Altın Gasbı: 4 Polis Yaralı

Gaziantep'te Kuyumcu Organize Altın Gasbı: 4 Polis Yaralı
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Gaziantep'te bir kuyumcu, motosikletli saldırganlar tarafından bacağından vurularak 18 kilogram altın gasbedildi. Olay sırasında 4 polis yaralandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve olayın kuyumcu tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

KUYUMCU ORGANİZE ETMİŞ; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te kuyumcu toptancısına motosiklet ile yaklaşarak bacağından vurup, 18 kilogram altını gasbedip, düzenlenen operasyonda ise polislere silahla karşılık vererek 4 polisin yaralanmasına neden olan H.İ.K. ve E.Ö. ile kuyumcu M.U. ve iş birliği yaptıkları S.K., adliyeye sevk edildi. Emniyette soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamanın ardından, olayın altın toptancısı Ö.Y.'nin yüklü miktardaki 18 kiloluk altınla geleceğini bilen kuyumcu M.U. tarafından bizzat organize edildiği ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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