Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası ve 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası, 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.