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Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası ve 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası, 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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