Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Nizip, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında arama yapan ekipler, 8 bin 750 paket kaçak sigara, 23 bin 800 boş makaron, 90 kilogram kaçak tütün, 50 cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.