Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Gaziantep'te silah tamiri yapan hurdacıya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te silah tamiri yapan hurdacıya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi. Farklı suçlardan 21 kaydı bulunan A.K'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Güncel Haberler

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