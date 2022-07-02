Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah tamiri yapan hurdacıya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah tamiri yapan hurdacıya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Farklı suçlardan 21 kaydı bulunan A.K'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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