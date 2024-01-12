Gaziantep'te hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının ardından yapılan kamera incelemesi sonucunda, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için 120 saat süren kamera incelemesi yapmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen çeşitli hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için 120 saat süren kamera incelemesi yaptı.
Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.