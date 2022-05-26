GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

GAZİANTEP'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Halen devam eden yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Saat 19.30 sıralarında çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların ve alevlerin yükseldiği fabrikaya 20 araç 50 itfaiye eri müdahale etmeye başlandı. Halen devam eden ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını kontrol altına almaya yönelik ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel