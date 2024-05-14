Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin Şahinbey ilçesinde saklandığını tespit etti.
Operasyon sonucu yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.