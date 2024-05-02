Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şehitkamil ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir adreste saklandığını tespit ettiği T.Ç'yi yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.