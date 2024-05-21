Gaziantep'te Vatandaşın Şehitliğe Gösterdiği Saygı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Gaziantep'te bir vatandaşın şehitliğin yanından geçerken gösterdiği saygı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüsünde, bir vatandaşın Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi'nin önünden geçerken eğilip yere kapandığı görülüyor.

Yapılan paylaşımda, "Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesinin saygı ve minnet dolu bir dokunuş. Bir Gazianteplinin Antep Savunması Şehitliği'nin önünden geçerken birden saygıyla eğilmesi yürekleri ısıttı. Bu anlamlı dokunuş, şehitlerimizin aziz hatıralarına duyduğumuz saygının ve minnetin bir göstergesi. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadeleri yer aldı.