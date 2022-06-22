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Gaziantep'te 9 dönümde ekili buğday yandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'te 9 dönümde ekili buğday yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Çubuk, Fevzipaşa, ve Elbistanhöyüğü mahallelerindeki 3 buğday ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürdü.???????

Yangında 9 dönüm tarım alanı zarar gördü.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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