Gaziantep'te 9 dönümde ekili buğday yandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Çubuk, Fevzipaşa, ve Elbistanhöyüğü mahallelerindeki 3 buğday ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürdü.??????? Yangında 9 dönüm tarım alanı zarar gördü. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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