Gaziantep'te 9 dönümde ekili buğday yandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gün içinde çıkan yangında 9 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Çubuk, Fevzipaşa, ve Elbistanhöyüğü mahallelerindeki 3 buğday ekili arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürdü.???????
Yangında 9 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel