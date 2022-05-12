Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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