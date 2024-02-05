Gazeteci Azim Deniz, Evine Dönüşünde Silahlı Saldırıya Uğradı

KAYSERİ'de, gazeteci Azim Deniz (52), evinin otoparkında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi. Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, arkasından da Deniz'i tabancayla yaralayan şüphelinin takip ettiği görüldü.

Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)