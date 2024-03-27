GAÜN'de Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "Öğrenci Gözünden Kurum İç Değerlendirme Raporları Çalıştayı" düzenlendi.

GAÜN Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünce hazırlanan ve Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştaya farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.

Çalıştayda, Öğretim Görevlisi Derya Özçalışkan tarafından kalite anlayışı KİDR raporu hakkın bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler de eğitim kalitesi, fiziki olanaklar, sosyal etkinlikler ve akademik destek gibi konularda görüşlerini bildirdi.

Çalıştayda konuşan Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilerin görüşlerinin önemli olduğunu söyledi.

Çalıştayın üniversiteye de katkısı olacağına inandığını aktaran Özaydın, "Öğrencilerimizin görüşleri bizim için son derece kıymetlidir ve bu görüşler doğrultusunda daha iyi bir üniversite ortamı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise öğrencilerin çalıştayda görev almasının önemli olduğunu anlattı.