Gana kuraklık tehdidine karşı mücadeleye devam ediyor - Haberler

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Gana kuraklık tehdidine karşı mücadeleye devam ediyor

AA - Adam Abu - Güncel
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Gana kuraklık tehdidine karşı mücadeleye devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da kuraklık tehdidine karşı mücadele için başlatılan "Yeşil Alan" kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da kuraklık tehdidine karşı mücadele için başlatılan "Yeşil Alan" kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Samuel Abu Jinapor, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede yeşil alan yaratacağını belirtti.

Jinapor, hükümetin bu yılın sonuna kadar 20 milyon fidanı toprakla buluşturma çalışmasının sürdürdüğünü aktardı.

Gana'da, "Yeşil Alan" kampanyası çerçevesinde 2021'de 7 milyon fidan dikilmişti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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