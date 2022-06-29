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Gana'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

AA - Adam Abu - Güncel
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Gana'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Ülkede giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüzlerce kişi, dün ve bugün başkent Akra'da, hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenledi.

Protestonun ikinci gününde "Rusya-Ukrayna savaşının zamlarla alakası yok, akaryakıt fiyatlarını hemen düşürün", "Ülke kötü durumda", "Polis şiddetini hemen durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Polis yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, protestoda çıkan şiddet olayları nedeniyle 12 polisin yaralandığı belirtildi.

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, ülkede istikrarsızlık yaratmaya yönelik bariz bir girişimin olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik sıkıntılara karşı dün başlayan protestoda, 29 kişi gözaltına alınmış, emniyet güçleri, taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Hükümet Gana Güncel Haberler

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