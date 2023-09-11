Gamze Akkuş İlgezdi: AKP'nin 2018 Seçimleri İçin Açıkladığı Beyannameyi İncelediğimizde Vaatlerinin Gerçekleşmediğini Görüyoruz.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP’nin 2018 ve 2023 seçim beyannamelerindeki vaatlerine ilişkin, “AKP’nin 2018 seçimleri için açıkladığı 360 sayfadan oluşan beyannameyi incelediğimizde vaatlerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Son seçimlerde de halkımıza birçok vaatte bulunuldu ancak bir icraat göremedik” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP'nin 2018 ve 2023 seçim beyannamelerindeki vaatlerine ilişkin, "AKP'nin 2018 seçimleri için açıkladığı 360 sayfadan oluşan beyannameyi incelediğimizde vaatlerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Son seçimlerde de halkımıza birçok vaatte bulunuldu ancak bir icraat göremedik" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP'nın 2018 ve 2023 seçimleri için hazırladığı seçim beyannamelerini ve halka vaat edilenleri karşılaştırdı. İlgezdi, 2023 yılındaki vaatlerinin 486 sayfa ve 2018'deki vaatlerinin de 360 sayfa olduğunu ancak her iki seçimdeki vaatlerin yerine getirilmediğini söyledi. İlgezdi, "AKP'nin 2018 seçimleri için açıkladığı 360 sayfadan oluşan beyannameyi incelediğimizde vaatlerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Son seçimlerde de halkımıza birçok vaatte bulunuldu ancak bir icraat göremedik" dedi.

İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"AKP'nin 2018 vaatlerine baktığımızda işsizliği düşüreceğini, etkin işleyen bir iş gücü piyasası oluşturarak işsizliği kalıcı bir şekilde düşük oranlara indirmeyi hedeflediklerini açıklamışlardı ancak görüyoruz ki, AKP 2018'de seçim vaadi verdiğinde 2017'nin açıklanan işsizlik oranı yüzde 10,9'du. AKP işsizliği düşüreceğini taahhüt etti ancak işsizlik resmi verilere göre son 5 yıllık işsizlik oranı 12.4'e çıktı. TÜİK'in Şubat 2023 için açıkladığı son verilere göre geniş tanımlı işsiz sayısı yaklaşık 9 milyon kişi. Yine TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin çalışabilir nüfusu 65,2 milyon. İşgücü 35 milyon, iş gücüne katılma oranı yüzde 53,6. Bunların yüzde 71,2'si erkek, yüzde 36,4'ü kadın. İstihdam edilen kişi sayısı 31,5 milyon. İstihdam oranı yüzde 48,2. İstihdam edilen 31,5 milyon kişinin yüzde 65'i erkek yüzde 31,8'i kadın.

AKP işsizlik konusunda taahhüt olarak sunduğu vaatlerin hiçbirini yerine getiremedi. Ne işsizliği kalıcı bir şekilde düşürebildi ne de kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 40'ın üstüne çıkartabildi. Her seçim döneminde kadınlar seçim malzemesi yapılıyor ancak seçimler bittiğinde unutuluyor.

CEMEVLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ HALA BELİRSİZ

Her seçim döneminde Alevi yurttaşların kapısı çalınıyor, cemevlerine hukuki statü tanınacağı söyleniyor ancak 2015'ten beri yasal statü verilmiyor. 1 Kasım 2015'te benzer bir taahhütte bulunulsa da o gün bugündür vaat olarak kalmış durumda harekete geçilmedi. Cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanması da ayrı bir tartışma konusu. Alevi yurttaşlar artık vaat değil sonuç görmek istiyor.

ÖĞRENCİLERİN BARINMA PROBLEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

AKP'nin diğer bir seçim vaadi de üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözüme kavuşturacaklarıydı. Geçtiğimiz yıllarda üniversite sınavları sonrasında öğrencilerimiz ve ailelerinden yüzlerce telefon aldık. Vatandaşlarımız yurtların okullara çok uzak olduğunu hatta bazı yurtların başka illerin sınırlarına daha yakın olduğunu ifade ettiler. Yani sırf yerleştirdim demek için iş yapılıyor. Ancak o öğrenci o yurttan okuluna nasıl gidecek düşünülmüyor. Her konuda baştan savma iş yaptıkları için bu konuda da açıkçası şaşırmıyoruz. Sadece İstanbul'da Mart 2023 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde kiralık dairelerin fiyatları yüzde 156 yani verilen burs/kredi oranından fazla arttı. 100 metrekarelik ortalama bir kiralık dairelerin fiyatı da 20 bin liranın üstüne çıktı. Basit bir hesapla 3 odalı bir evde yaşayan 3 öğrenciden biri sadece kirasını ödeyebilmek için verilen bursun üstüne 5 bin 416 lira daha bulmak zorunda. Öğrencilerimiz barınamıyorlar ve barınamayınca bu sefer daha düşük ücretli hatta bazen ücretsiz cemaat ve tarikat yurtlarının kapılarını çalıyorlar. Oralarda evlatlarımızın başına nelerin geldiğini hepimiz biliyoruz. AKP evlatlarımızı cemaatlerin tarikatların kucağına itiyor.

ÇİFTÇİ TÜCCARA MAHKUM EDİLDİ

Tarımsal reformlar yapacaklarını çeşitli destekler vereceklerini söyleseler de üreticiler ekonomik olarak büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Üretici ürününü tarladan kaldıramaz duruma geldi. Mazot fiyatları almış başını gitmiş. İlacı, gübresi derken vatandaş ekemez ekse de ürünü tarladan kaldıramaz duruma geldi. Bugün bir çiftçi arpasını buğdayını geçen yıl verdikleri fiyattan tüccara veriyor. TMO'dan randevu alamıyorlar. Randevu alsalar bile bir ay sonraya alabiliyorlar. Ancak üreticiye mazot parası lazım. Masraflarının karşılığını almak için para lazım olmasına rağmen bu parayı gününde temin edebilme imkanı olamadığını için üreticimizi, ofis bir ay vadeyle randevu vererek tüccara mahkum ediyor.

EVLENENLERE MÜJDE VERDİLER BOŞANMALAR ARTTI

Son seçimlerde yeni evlenecek gençlere 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini açıklamışlardı ancak bugün baktığımızda bu konuda hala bir somut adım yok. Yüksek enflasyon evlilikleri de vuruyor. Gençler artık eşyaların yüksek maliyetinden evlenemez duruma geldi. Evlenenler geçinemedikleri için boşanmalar arttı."