Galatasaray: 2-3

SERHAN TÜRK / MOLDE, -

STAT: Aker

HAKEMLER: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts

MOLDE: Karlstrom - Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Dk. 69 Kaasa), Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem (Dk. 78 Kitolano), Brynhildsen

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira (Dk. 70 Kaan Ayhan), Berkan Kutlu (Dk. 82 Midtsjö), Yunus Akgün (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 59 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Icardi

GOLLER: Dk. 8 Ellingsen, Dk. 56 Haugen (Molde) - Dk. 25 Oliveira, Dk. 29 Icardi, Dk. 90+3 Midtsjö (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Mannsverk, Haugan, Breivik (Molde) – Angelino (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Sergio Oliveira, 29'uncu dakikada Mauro Icardi ve 90+3'üncü dakikada Midtsjö kaydetti. Molde'nin golleri ise 8'inci dakikada Ellingsen ve 56'ncı dakikada Haugen'den geldi.

8'inci dakikada Molde öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Breivik'in ortasında ceza sahası içinde Ellingsen kafa vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlara gitti: 1-0.

13'üncü dakikada Eikrem, sağ kanattan ceza sahası içine çevrilen topa gelişine vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

25'inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Oliveira'nın sağ ayağıyla kaleye gönderdiği top barajdaki Ellingsen'e çarptı. Kaleci Karlstrom'u yanıltan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

29'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün havadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Icardi, altı pasın sağında dar açıdan bekletmeden yaptığı şık vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

40'ıncı dakikada Angelino'nun pasıyla ceza sahasına giren Icardı, topu şık bir şekilde Mertens'le buluşturdu. Mertens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

43'üncü dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. VAR tavsiyesi üzerine kenara gelerek pozisyonu inceleyen Anthony Taylor, Mertens'in rakip oyuncuya faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti.

45+3'üncü dakikada Breivik'in ceza sahası sağ çaprazında kaleye gönderdiği sert şutta Muslera topu kornere çeldi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Knudtzon'un ortasına arka direkte Haugen topa gelişine vurdu. Abdülkerim Bardakcı'nın kale çizgisi üzerindeki müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

66'ncı dakikada Eikrem'in ceza sahası sol tarafında son çizgiden içeriye çevirdiği topu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Molde atağında Nelsson'dan seken top sol çaprazda Haugen'in önünde kaldı. Oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak Boey'e çarparak az farkla kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada Tete'nin uzun pasında Barış Alper Yılmaz kafayla topu Icardi'ye indirdi. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, topu uygun durumdaki Midtsjö'ye bıraktı. Oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TETE FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Molde karşılaşmasında çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, kafileyle birlikte Norveç'e gelmesine rağmen Molde mücadelesinde görev yapıp, yapamayacağı belli değildi. Lisansı çıkmayan Brezilyalı kanat oyuncusu için UEFA'nın vereceği karar bekleniyordu. Tete'nin lisansı bugün çıkınca, Brezilyalı oyuncu Molde'nin maçının kadrosuna dahil edildi. Tete, 82'nci dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev yaptı.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon üst üste üçüncü maçında da gol atmayı başardı.

Olimpija Ljubljana ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada takımın tek golünü kaydeden Icardi, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde de attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Arjantinli golcü, Molde karşısında da takımını zafere taşıdı. Takımının 2'nci golünü atan Arjantinli, Midtsjö'nün attığı golde de asisti yapan isim oldu ve galibiyette başrol oynadı.