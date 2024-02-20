GAGİAD, İslahiye'deki depremzedelere mont ve ayakkabı dağıttı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğince (GAGİAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği İslahiye ilçesindeki öğrencilere mont ve ayakkabı dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GAGİAD depremin etkilediği bölgelerde yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek ve üyelerince başlatılan çalışma kapsamında, depremin yıkıma neden olduğu ilçedeki tüm öğrencilere soğuk havadan korunmaları amacıyla mont ve ayakkabı verildi.

Dernek Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep için iyi günde olduğu gibi zor zamanlarda da katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

GAGİAD'ın 30 yıldır ülkeye, bölgeye ve şehre değer katmak için çalıştığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"GAGİAD olarak, iş dünyasındaki misyonumuzun yanı sıra toplumsal ihtiyaçlara da duyarlı şekilde yaklaşıyor, çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Verdiğimiz her destek, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Dernek olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de benzer adımları atmaya devam edeceğiz. Depremin yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek, her alanda yaralarımızı sarmak için son güne kadar dayanışmanın gücüyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."