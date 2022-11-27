Futbol Taraftarları ve Gözlemciler, Dünya Kupası'nın Önyargıları Ortadan Kaldırdığını Söyledi

2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da devam ederken futbol taraftarları ve gözlemcileri, bir ay süren turnuvanın dinler, ülkeler ve halklar arasında önyargıları ortadan kaldırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da devam ederken futbol taraftarları ve gözlemcileri, bir ay süren turnuvanın dinler, ülkeler ve halklar arasında önyargıları ortadan kaldırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

SES 1 (Farsça): ALİ MOHAMMADİ, Futbol taraftarı:

"Futbol, taraftarlarıyla hayat bulur. Bence toplumda siyasi ve ekonomik olarak meydana gelen olayları bir kenara bırakmalıyız. Herkes milli takımının taraftarı olmalıdır."

SES 2 (Arapça): SALİM SHURRAB, Gazze sakini:

"Katarlıların muazzam çabaları sayesinde bu küresel etkinliği olumsuz etkileyecek tüm girişimler engellendi."

SES 3 (Türkçe): MURAT TUFAN, İstanbul merkezli EkoTürk Televizyonu Yorumcusu:

"Dünya Kupası'nda müsabakalar çok büyük bir heyecan içinde yapılıyor. Kimsenin kimseye acıması yok. Ama takımlarını desteklemek için Batılıların özellikle Müslüman bir ülkede kalacak olması ve birkaç saatliğine de olsa alkol tüketemeyecek olması tabi ki başka bir dünyanın mümkün olabildiğini ve bu tarz bir dünyada hoşgörünün hakim olması gerektiğini gösteriyor."

Arap Birliği bu ayın başlarında, bazı Batılı ülkelerin, medyada çıkan haber ve yorumlar aracılığıyla Katar'a karşı "mesnetsiz bir karalama kampanyası" uydurarak oyunlara siyaset karıştırdığını kaydetmişti.

FIFA Başkanı Gianni İnfantino da Batılı medyayı sert biçimde eleştirmiş ve bazı Batılıları "ikiyüzlü çifte standart" uygulamakla itham etmişti.

SES 4 (Türkçe): MURAT TUFAN, İstanbul merkezli EkoTürk Televizyonu Yorumcusu:

"Dünyada hepimiz eşitiz ve bu eşitlik anlamında Katar'ın tabi bu organizasyonu alması mutluluk verici. Umarım çok daha faklı dinlerde, çok daha farklı milletlerde de bunu görürüz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)