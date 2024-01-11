Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı

Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı olan Gabriel Attal, eski sevgilisi Stephane Sejourne'ü Dışişleri Bakanı yaptı.

FRANSA'NIN İLK EŞCİNSEL BAŞBAKANI, YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI

Fransa'da 8 Ocak'ta Elisabeth Borne ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine Gabriel Attal getirildi. Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olan 34 yaşındaki Attal'ın kurduğu kabine açıklandı.

Gabriel Attal

ESKİ SEVGİLİSİNİ DIŞİŞLERİ BAKANI YAPTI

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine dikkat çeken bir isim getirildi. Attal, tercihini bir dönem yüzük takıp birlikte yaşadığı, geçen sene ayrıldığı eski sevgilisi Stephane Sejourne'den yana kullandı. Aynı zamanda Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri olan 38 yaşındaki Sejourne, ülkenin en genç dışişleri bakanı oldu.

Stephane Sejourne

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu. İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

SARKOZY DÖNEMİNİN ADALET BAKANINA YENİ GÖREV

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı. Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Önceki kabinede Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

GÖREVİNE DEVAM EDEN İSİMLER

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor. Yarın sabah yerel saat ile 11.00'da yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

34 yaşındaki Gabriel Attal 9 Ocak'ta eski Başbakan Elisabeth Borne'un yerine başbakan olarak getirilmişti. Milletvekili olan Attal, daha önce hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı görevlerini üstlenmişti.