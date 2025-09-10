Fransa'da Macron'a Yönelik Protestolar Sürüyor: 200 Gözaltı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki olarak düzenlenen eylemlerde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor.

Başkent Paris'te yüzlerce eylemci Kuzey Garı'nın etrafında toplanırken, bölgede çok sayıda polis ekibi ve kamyonlar bulunuyor.

Polis, gara girmesini engellediği göstericileri bölgeden uzaklaştırmak için biber gazı ve copla müdahale ediyor.

"10 Eylül'de tarih yazıyoruz" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları attı.

Eyleme katılan, soyadını vermek istemeyen Alice isimli öğrenci AA muhabirine, sarı yelekliler hareketi başladığında yaşının çok küçük olmasından dolayı eylemlere katılamadığını anlattı.

Alice, kemer sıkma politikalarına ve Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Paris'te yaşayan Julie isimli gösterici ise hükümetten bunaldığı için eyleme katıldığını belirterek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." dedi.

Julie, oy verdiklerinde bunun dikkate alınmadığını söyleyerek, barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi.

Giderek "sağa kayan ve ırkçı" bir hükümetlerinin olduğu değerlendirmesinde bulunan Julie, "Artık böylesine aleni bir şekilde, ırkçı ve emekçi sınıfa karşı böylesine aşağılayıcı bir şekilde konuşmak mümkün değil." dedi.

Ülke genelinde farklı kentlerde okul girişlerini ve yolları kapatma eylemleri devam ederken, öğleden sonra büyük kentlerde yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor.

Bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu arada, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla ve "Macron, istifa" sloganlarıyla yürüyüş başladı.

Confederation Paysanne tarım sendikasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Haute-Vienne vilayetinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, A20 otoyolunda trafiği engellemek için konvoy düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, eylemciler Chambery kenti merkezindeki döner kavşağın etrafında bisiklet sürerek trafiği yavaşlattı.

Polis ekipleri, başkent Paris'in 20. bölgesindeki Helene-Boucher Lisesi'nin girişini kapatan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Olay yerinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan arbedede, eylemciler polise çöp kutuları ve farklı cisimler fırlattı.