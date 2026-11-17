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Fransa'da sendikaların çağrısıyla on binlerce kişi sokağa inerken Nantes ve Lyon kentlerinde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da farklı işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde farklı sektörlerden çalışanlar greve gitti. Grev nedeniyle bazı bölgelerdeki tren seferleri aksadı.

Maaş artışı talep eden göstericiler, hayat pahalılığına karşı başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Lille, Strazburg gibi pek çok kentte sokağa indi.

Paris'teki gösteri yerel saatle 14.00'te Millet Meydanı'nda başladı.

"Bütçe kesintilerine son verin", "Geleceğimizin bulanık olması için biber gazına gerek yok" ve "Polisleri değil paraları sal" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, başkentin İtalya Meydanı'na kadar yürüdü.

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron defol", "Yoksulluğu eken, öfkeyi toplar" ve "Hep birlikte genel greve" sloganları atan göstericiler, polisin eylemcilere yönelik şiddetine de tepki gösterdi.

Bazı göstericilerin, 18. yüzyılda Fransız Devrimi'nin simgelerinden biri haline gelen Frig başlığı takması dikkati çekti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nantes kentinde kolluk kuvvetleri göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti ve çeşitli mühimmat da fırlattı.

Göstericilerden biri polisin fırlattığı mühimmat sonucu çenesinden ağır yaralanırken hastaneye kaldırıldı.

Lyon kentinde ise binlerce kişinin katıldığı gösteri kapsamında, kolluk kuvvetleri ve göstericiler arasında gerilim arttı.

Kolluk kuvvetleri kendilerine taş fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Kentteki gösterinin bitiş noktası olan Bellecour Meydanı'nda bazı göstericiler, Fransız Kralı 14. Louis'nin heykeli önünde çöp bidonunu ateşe verdi.

Kentteki gösteri kapsamında çöp bidonlarını ateşe verdiği, kamu eşyaları üzerine yazılar yazdığı veya polislerin ikazına rağmen dağılmayı reddettiği gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 146 bin kişi katıldı.

Sendikalar ise gösterilere 500 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Haftalardır devam eden gösterilerin ardından yüzlerce polisin "tükendiği" ifade edildi

Fransa'da hayat pahalılığına karşı, maaş artışı ve eğitim için daha fazla bütçe talebiyle düzenlenen gösteriler haftalardır devam ediyor.

Polis sendikası Un1te'den yapılan açıklamada, ülkedeki gösteri seferberliğinin dinmediğine işaret edildi.

Açıklamada, ülkedeki gösterilerde görev yapan Cumhuriyetçi Güvenlik Birliği (CRS) mensubu yüzlerce polisin "tükendiği" için doktora gitmek zorunda kaldığı belirtilirken söz konusu birlikle beraber çalışan idari ve teknik personelin ise grev yaptığı bildirildi.

Lise Birliği Sendikasından (USL) yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelindeki 350 lise kapalı kaldı.

Paris'in bağlı olduğu Ile-de-France bölgesinin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugünkü lise eylemleri kapsamında 3 öğrenci yaralandı.

Kaynak: AA