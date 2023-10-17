Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj tarafından törenle karşılandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Arnavutluk'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevkidaşı Bajram Begaj tarafından devlet töreniyle karşılandı.
Arnavutluk'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevkidaşı Bajram Begaj tarafından devlet töreniyle karşılandı.
Arnavutluk Cumhurbaşkanlığında düzenlenen askeri törende, her iki ülkenin yetkilileri yer aldı.
Törenin ardından iki Cumhurbaşkanı basına kapalı görüşmeye geçti.
Macron, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile iki ülke arasında işbirliği anlaşmasına imza atacak.???????
Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti, bir Fransız cumhurbaşkanının Arnavutluk'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: AA / Güncel