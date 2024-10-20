FormuLaz Tahta Araba Yarışları Erzincan'da Yapıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen FormuLaz tahta araba yarışları, bu kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Karadeniz'de gençlerin ve çocukların temel eğlencesi olan ancak unutulmaya yüz tutmuş tahta araba yarışlarını sonraki kuşaklara taşımayı amaçlayan FormuLaz, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Kıl çorap ve kara lastik giyen yarışmacılar, kendi tasarladıkları tahta arabalarla 2 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. 'Arabam tahtadan, inerim rampadan' sloganıyla yapılan yarışlarda, toplam 30 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabı giydi. Saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalar Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde pistte renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül ve il protokolü katıldı.

'İLK KEZ RİZE DIŞINDA YAPILIYOR'

Yarışmanın startını veren Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmada, "Dışarıdan hiçbir destek almadan tamamen doğal bir şekilde ürettikleri ahşap araçlarla bilyenin bile olmadığı orijinal ahşap araçlarla her yıl yaptıkları çok güzel bir faaliyet. Rize'ye has Rize'ye mal olmuş bir sportif faaliyet. Ama çok değerli Valimiz İhsan Selim Baydaş, kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk kez Rize dışında Erzincan'da yapılıyor. Bunun şu özelliği de var. Hepimiz beraber yerelden ulusala oradan da uluslararasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu dünya artık küçük bir ev haline geldi. Hatta dünya evimizin içindeki küçük bir odaya sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize şehirlerimizden tüm ülkeye oradan da tüm dünyaya tanıtmamız aktarmamız bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinden Erzincan'a gelen ve yarışmalar katılan Arif Sarı, "Yarışlarda Tunca'dan katılıyoruz. Daha önceden bizin Tunca beldemizde bu yarışmayı yapıyorduk. Bu yıl buraya çağrıldık. Erzincan'ı tanıtmak için. Güzel bir pist var. Burada tahtadan arabalarımızı yaptık. Kontrollerimizi yaptık. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Ekipçe buraya geldik. Burada yarışıyoruz. Erzincan'ı çok beğendik. Güzel bir yer. Turistik yerleri var. Gelip görülmesi gerekiyor. İki üç gündür buradayız. Geziyoruz. Misafirperverlikleri ve yöresel yemekleri çok güzel. Herkesi can Erzincan'a bekliyoruz" dedi.

Rize Ardeşen'den Erzincan'a gelen Seyfullah Aytemiz, "Yarışlar çok güzel ve heyecanlıydı. Parkurumuz çok güzeldi. Rampa çok güzel, biraz bariyerler vardı ama sıkıntı yok hallettik. Allah'a şükürler olsun sağlıklı güzel bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Balıkesir'den gelerek Erzincan'da FormuLaz'a katılan Ekrem Ensar ise "Yarış zordu. Araba takla atacakmış gibiydi. O yüzden yavaş gelmek zorunda kaldım" dedi.

Haber-Kamera: / ERZİNCAN,