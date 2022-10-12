Ford ve Gm Üçüncü Çeyrekte Çin'deki Satışlarında Hem Artış Hem Düşüş Açıkladı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen bir fuarda General Motors (GM) şirketinin spor otomobilini inceleyen bir ziyaretçi, 14 Eylül 2022.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen bir fuarda General Motors (GM) şirketinin spor otomobilini inceleyen bir ziyaretçi, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Ford Motor Company Çin'de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 12'lik artışla 133.000'den fazla satış gerçekleştirdi.

CHICAGO, 11 Ekim (Xinhua) -- General Motors Co. (GM) ve Çin'deki ortak girişimleri Çin'de bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1'lik artışla yaklaşık 630.000 araç sattı.

Ford Motor Company ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 12'lik artışla Çin'de 133.000'den fazla satış gerçekleştirdi.

The Detroit News iki ABD'li otomobil üreticisinin basın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Pazartesi günü Ford ve GM'nin üçüncü çeyrekte ABD'de sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 24'lük büyüme sergilediğini bildirdi.

Ayrıntılara bakılacak olursa GM Cadillac markası üçüncü çeyrekte Çin'de bir yıl öncesindeki yaklaşık 59.000 adete göre düşüşle 56.000'in üzerinde araç satarken Buick markası bir yıl önceki 166.000 adete göre artışla yaklaşık 185.000 adet sattı. Chevrolet ise bir yıl önceki 49.000 adete göre artışla 56.000 adet satış bildirirken GM'nin ortak girişim ortağı olan Wuling, geçen yıldaki 309.000 adetlik satışa göre artışla 321.000 adet araç sattı.

Cadillac, tamamen elektrikli ilk modeli olan Lyriq'i Eylül ayında Çin'deki müşterilerine teslim etmeye başladı.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ford'un yeni enerjili aracı sergileniyor, 5 Kasım 2021. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Ford, üçüncü çeyrekte Çin'de dört yeni aracının lansmanını yaptı: tamamen yeni Ford Explorer, Lincoln Navigator One, Navigator Presidential ve Corsair Alaska. Dearborn merkezli otomobil üreticisi, Ford Model e Technology'yi tamamen Ford'un Çin'deki elektrikli araç işinin geliştirilmesine odaklanan bir birim olarak kurduğunu belirtti.

Ayrıntılara bakılacak olursa, Ford markasının Çin'de üçüncü çeyrekteki binek araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 23 artışla yaklaşık 54.400 adet oldu; Lincoln ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı düzeyde kaldı ama ikinci çeyreğe göre yüzde 31'lik artışla 23.800'den fazla araç sattı.

Üçüncü çeyrekte Ford, Çin'de yaklaşık 1.400 adet Ford marka elektrikli araç sattı.