Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de terör örgütlerine karşı düzenlediği ilk askeri harekat olan Fırat Kalkanı, 7. yılını geride bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de terör örgütlerine karşı düzenlediği ilk askeri harekat olan Fırat Kalkanı, 7. yılını geride bıraktı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Operasyonun ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de de Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarındaki projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus, yaklaşık 2 milyon yüz bini buldu.

DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitü ile 720 okulun eğitime kazandırılmasında büyük rol oynadı.

Halihazırda terörden arındırılan bölgede yaklaşık 400 bin öğrenci eğitim görüyor.

Diğer yandan terörden arındırılan bölgede onarılan ve yeniden inşa edilen camilerin sayısı 320'yi buldu.

Gaziantep Üniversitesi de 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Türkiye'ye hasta sevki asgariye indirildi

Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının katkılarıyla Cerablus, Çobanbey, Bab, Mare ve Azez hastaneleri, bölge halkına hizmet veriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 2020 yılında kuruldu.

Halihazırda Azez, Bab, Çobanbey ve Cerablus'te 30'u özel toplam 42 hastanenin yanı sıra 20 mobil poliklinik, halka sağlık hizmeti veriyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi bölgeleri kurularak istihdam ve bölge ekonomisinin canlanması sağlanıyor.

"Bab ilçesini yeniden ihya etmeye çalıştık"

Bab Yerel Meclisi Başkanı Heysem eş-Şihabi, AA muhabirine, harekatın ardından ilçede yerel meclis kurularak enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Şihabi, eğitimden sağlığa, altyapıdan ekonomi alanlarına kadar onarım ve restorasyon çalışmaları için peyderpey ekipler kurulduğunu belirtti.

İlçedeki onarımı yapılan ve yeniden inşa edilen 55 okulda 60 bin öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Şihabi, yerinden edilen sivillerin yerleştiği okulların aşamalı boşaltılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kent merkezi ile kırsalda yaklaşık 350 bin sivilin yaşadığını söyleyen Şihabi, halihazırda 170 caminin de ibadete açıldığını dile getirdi.

İlçeye su temin etme projesinin yerel meclisin düzenlediği en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayan Şihabi, "Şehirde su sıkıntısı vardı. Susan, Çobanbey ile Sandi yerleşimlerindeki kuyulardan suyu şehre ulaştırdık. Yeni yollar açtık. Savaşta zarar gören kanalizasyon şebekelerini de yeniledik. Bab ilçesini yeniden ihya etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şihabi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye'nin yerel kurumlarına istişare ve teknik destek veren Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'den geri dönüş yapan sığınmacılar için briket evi projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İdlib ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Afrin, Bab, Azez, Soran, Akterin, İhtimlat ve Çobanbey bölgelerinde başlayan briket evlerin yapımı aralıksız sürüyor.

Yapımı tamamlanan binlerce briket eve savaş mağduru aileler yerleştirilirken Türkiye, evlerinden edilip ülkeleri dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için briket ev projesine büyük önem veriyor.

Tek katlı ve çok katlı briket evler, 1+1, 2+1, 3+1 ve bahçeli olarak inşa ediliyor. Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili briket ev projesi, AFAD yetkililerinin koordinasyonu ve kontrolünde hayata geçiriliyor.

"Briket evlerde onurlu hayatım var"

İdlib'in Marratinnuman ilçesine düzenlenen bombardımanda yarı felçli hale gelen Nizar Cerban, 2012'den sonra yaşadığı kenti terk etmek zorunda kaldığını, ilk olarak çadır kamplarda yaşamaya başladığını söyledi.

Tedavisi için sürekli hastane yakınında olması gerektiğini belirten Cerban, "Çadırlarda iken psikolojim yerdeydi. Geçen yıl (briket evlere) bu evlere taşındık. Buraya geldikten sonra çok rahatladım. Briket evlerde onurlu hayata kavuştuk." şeklinde konuştu.

"561 bin metrekarelik sanayi bölgemiz var"

Bab Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Vaki, Bab Yerel Meclisi ile Gaziantep Valiliği işbirliğiyle Şubat 2018'de sanayi bölgesinin inşa edildiğini söyledi.

Sanayi bölgesinde bin ila 16 bin metrekarelik alanlarda fabrikaların kurulduğunu ifade eden Vaki, "561 bin metrekarelik alana sahip sanayi bölgemiz var. Şu an burada 100 dükkan ile 50 fabrika aktif şeklide çalışıyor. Yıl sonuna kadar burada 10 bin insana istihdam sağlanacak." diye konuştu.

Sanayi bölgesinin, Bab ilçe merkezi ile Çobanbey Sınır Kapsı arasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vaki, bölgede güvenlikten yola, internetten kamera gözetleme sistemlerine kadar bütün hizmetlerin bulunduğunu söyledi.

"Evime geri döndüm"

Bab ilçe merkezinde jeneratör tamirciliği yapan Abdo el-Bugazi, "Operasyondan sonra doğduğum ilçeme ve evime geri döndüm. Dükkanımı tekrar açıp çalışmaya başladım. Durumumuz iyi." dedi.

Bugazi, "Burada bize sağlanan ve elimizde olan imkanlar, rejimin kontrolündeki veya diğer bölgelerde yaşayanların rüyası." şeklinde konuştu.