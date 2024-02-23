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Fındık bahçesine devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, fındık bahçesine devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaparken, olay yerindeki yolcu hayatını kaybetti ve sürücü ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tepecik Mahallesi'nde M.K (27) yönetimindeki 55 KR 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

Kazada araçtaki S.E olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü M.K ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatsa Ordu Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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