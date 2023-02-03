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Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine Çevirdi

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Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine Çevirdi

RAMALLAH, 3 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Aida mülteci kampındaki atölyesinde biber gazı kapsüllerini kullanarak sanat eserleri yaratıyor.

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara'nın Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki atölyesinde biber gazı kapsüllerinden yapılmış bir sanat eseri görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

RAMALLAH, 3 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Aida mülteci kampındaki atölyesinde biber gazı kapsüllerini kullanarak sanat eserleri yaratıyor.

53 yaşındaki sanatçı, Filistinliler ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ateşlenen biber gazı kapsüllerini sanat eserlerine dönüştürerek, bunları yerel pazarlara ve turistlere satıyor.

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Aida mülteci kampındaki atölyesinde biber gazı kapsüllerini sanat eserlerine dönüştürüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki atölyesinde biber gazı kapsüllerinden yaptığı sanat eserini sergiliyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki atölyesinde biber gazı kapsüllerinden yaptığı sanat eserlerini sergiliyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki atölyesinde biber gazı kapsüllerinden yaptığı sanat eserini sergiliyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Filistinli Sanatçı İsrail'in Ateşlediği Biber Gazı Kapsüllerini Sanat Eserlerine ÇevirdiFilistinli sanatçı Akram Al-Waara, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki atölyesinde biber gazı kapsüllerini sanat eserlerine dönüştürüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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