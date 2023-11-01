Filistinli doktor, Gazze'deki ailesiyle her görüşmesinde vedalaşıyor

İzmir'de uzmanlık eğitimi alan Filistinli doktor, İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de ailesinden 25 kişiyi kaybettiğini, hayattaki anne ve babasıyla her görüşmesinde vedalaştığını söyledi.

Gazze'de dünyaya gelen 35 yaşındaki Reham Abushar, ülkesindeki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesinden 10 yıl önce mezun olduktan sonra 8,5 yıl Gazze Şifa Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına hastaneye getirilen yaralılar aracılığıyla da tanıklık eden Abushar, 1,5 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitim almaya başladı.

Ailesi Gazze'de yaşayan doktor, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından hayatının en zor günlerini yaşıyor.

"Dünya sessiz"

Anne ve babasıyla her görüşmesinde vedalaşan Abushar, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin halkının zor günler geçirdiğini söyledi.

Gazze'de şartların giderek ağırlaştığını dile getiren Abushar, "Gazze'de insanlar bombaların altında yaşıyor. Haberleri anbean takip ediyorum, çok korkuyorum hatta derslerime çalışamıyorum, üniversiteye gidemiyorum. Ailemle çok nadir telefonla görüşebiliyorum çünkü her zaman internet ve elektrik yok. Dün ailemle konuştum, onlar bana veda ettiler. Belki bir daha görüşemeyebiliriz dediler. Artık her gün önceki günden daha zor oluyor." dedi.

Genç yaşına rağmen Gazze'de acılara şahitlik ettiğini vurgulayan Abushar, bu saldırıların en vahşisinin 25 gün önce yaşanmaya başladığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye attığı bombalarla her gün yüzlerce Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini anlatan Abushar, "2 gün önce akrabalarımdan 25 kişiyi kaybettim. Atılan bombalar nedeniyle binaların enkazlarında 50 yakınım kaldı. Hayatta olup olmadıkları bilinmiyor. Doktor arkadaşlarımdan da 7-8 kişi kaybettim. İnterneti açmaya korkuyorum. Dünya sessiz, bu sessizlik ne zamana kadar devam edecek? Şimdiye kadar 7 bin kişi hayatını kaybetti. Bunların 3 bin tanesi çocuk. Dünyanın sessiz kalmasına üzülüyorum. Filistinli insanlar ölürken dünya niye sessiz ne bekliyorlar." diye konuştu.

Abushar, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu, bunun kendilerine güç verdiğini sözlerine ekledi.