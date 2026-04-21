Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Filistinlileri geçim kaynaklarından koparıyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık 150 küçük baş hayvanı çaldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Mugayyir köyünde yaşayan Filistinliler, hayvancılığın artık tehlikeli bir meslek haline geldiğini ve pek çok kişinin alternatif geçim kaynakları aramaya yöneldiğini belirtti.

Bir grup İsrailli 19 Nisan'da, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyüne baskın düzenleyerek Muhammed Enis Ebu Alya'ya ait yaklaşık 150 koyunu çaldı ve bazı arazileri ateşe verdi. İsrail askerleri ise olayın hemen ardından söz konusu İsraillileri "koruma" bahanesiyle köye baskın yaptı.

Baskınının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grup, askerlerin koruması altında bölgeden çekilirken, İsrail askerleri ise Filistinlilere saldırdı.

Köy yakınlarında sürüsünü otlatırken ansızın İsraillilerin saldırısına uğradığını ve koyunlarının çalındığını söyleyen Enis, saldırının olduğu yer ile köy evleri arasındaki mesafenin birkaç metreden fazla olmadığını, bunun da saldırganların cüretkarlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrailliler, çaldıkları koyunları sahiplerinin gözleri önünde otlatıyor

Köylülerin İsraillileri kovalayıp koyunları geri almaya çalıştığını ancak İsrail ordusunun ateş ederek onları dağıtmaya çalıştığını kaydeden Enis, ağılda kalan az sayıdaki hayvan dışında sürünün büyük bir kısmını kaybettiğini aktardı.

Enis, hayvancılığın ailesinin başlıca geçim kaynağı olduğunu ve köyde alternatif ekonomik seçenek olmaması nedeniyle sürüyle birlikte tek geçim kaynağını da kaybettiğini anlattı.

Son iki yıldır halkın erişimine izin verilmeyen bir araziye işaret eden Enis, "Çalınan hayvanların bir kısmı şimdi yerleşimciler tarafından gözlerimizin önünde (orada) otlatılıyor ve hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

Hayvancılık tehlikeli bir meslek haline geldi

Enis'in akrabası Cebr Ebu Alya ise ailesinin eskiden 800 küçük baş hayvan sahibi olduğunu ancak otlaklara ulaşmalarına izin verilmemesi nedeniyle son yıllarda çoğunu satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cebr, "İsrail ordusunun getirdiği kısıtlamalar ve yerleşimci saldırıları nedeniyle hayvancılık artık tehlikeli bir meslek haline geldi. Birçok kişi bu işi bırakıp alternatif gelir kaynakları aramaya yöneldi." dedi.

İsrail güçlerinin tarım ekipmanlarına el koyduğunu, çobanların hareketlerine kısıtlamalar getirdiğini ve arazilere erişimlerini engellediğini kaydeden Cebr, bunun sonucunda da köydeki hayvan popülasyonunun doğrudan etkilendiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Husam Ebu Alya da İsraillilerin çobanlara yönelik "tehdit, silahlı saldırı ve hayvan çalma" şeklindeki saldırılarını yoğunlaştırdığını aktardı.

Husam, köy sakinlerinin, saldırıya uğrayan çobanları kurtarmak için müdahale etmeye çalıştığını ancak İsrail ordusunun her seferinde buna engel olduğunu hatta Filistinlileri hırsızlıkla suçladığını kaydetti.

Saldırılar son yıllarda tarımda düşüşe neden oldu

Mugayyir köy meclisi üyesi Merzuk Ebu Naim ise söz konusu saldırıların, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere temel geçim kaynaklarını hedef alarak köy nüfusunu azaltmayı amaçladığını belirtti.

Ebu Naim, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler, sürekli olarak koyun hırsızlığı yapıyor, ağaçları söküyor ve köy girişlerini kapatıyor.

Bu durum, halkın hareketini kısıtlıyor ve arazilerine erişmelerini engelliyor. Köyün başlıca geçim kaynağı tarım ama binlerce zeytin ağacının sökülmesi ve çiftçilere yönelik tacizler nedeniyle son yıllarda tarımda önemli bir düşüş yaşandı."

Ebu Naim, köy girişlerinin sık sık kapatılmasının, iş ve eğitim dahil olmak üzere hayatın her alanını etkilediğini; işçilerin iş yerlerine ulaşamadığını, öğretmenlerin okullara gidemediğini ve bazen eğitim sürecinin bu yüzden aksadığını aktardı.