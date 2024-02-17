Filistin İnisiyatifi Sultanahmet'te İsrail'i Protesto Etti

Filistin İnisiyatifince, Gazze'de sivilleri katleden İsrail'i protesto etmek amacıyla mehter takımı eşliğinde Sultanahmet'ten Eminönü Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

İsrail'in, Filistin'e karşı yaptığı insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin İnisiyatifi ve sivil toplum örgütlerine üye kalabalık, tekbir getirip, "Her yer Filistin, her yer direniş" sloganları attı.

Ellerindeki Filistin ve Türkiye bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde yürüyen grup, "Refah Kapısı'nı açın", "Özgür Filistin" ve "Sivillere ateşi durdurun" yazılı pankartlar açtı. Yürüyüş boyunca Türkçenin yanı sıra İngilizce "Denizden nehre özgür Filistin" sloganları da atıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Eminönü Meydanı'nda grup adına hazırlanan basın bildirisini gazeteci İsmail Halis okudu.

Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın şehir meydanlarında Gazze için bir araya geldiğini belirten Halis, "Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemek, masum insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmek için şehir meydanlarında toplandık. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkatleri bir kez daha çekiyor uluslararası toplumu inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bu yürüyüş, sadece birkaç kilometrelik bir mesafeden ibaret görünebilir. Asıl amacımız binlerce kilometre yürüyerek Gazze'ye gitmeye hazır olduğumuzu ifade etmektir. Amacımızın getirdiği güçlüklerin farkındayız. Bu yolda elimizden geleni değil yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halis, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin, sadece çevre ülkelerin değil, vicdan sahibi her insanın sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum olarak, bu zulme dur demek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geliyoruz. Bu bağlamda, şu talepleri önemle dile getiriyoruz. Derhal ateşkesin gerçekleşmesi ve bu soykırıma son verilmesi, insan haklarına saygı gösterilerek, masum sivillerin korunması, uluslararası toplumun Gazze halkına yardım ve destek sağlamak için etkili adımlar atması, işgalci İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçu ile yargılanması, Filistinlilerin yaşam haklarının ve işgal edilen topraklarının teslim edilmesi, Mescid-Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."

Bildirinin İngilizce olarak okunmasının ardından Filistinliler için dua edildi.